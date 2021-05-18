/631545/النائب-أحمد-زيدان--يشيد-بمبادرة--مصر-لإعادة--إعمار-غزة

أشاد النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي،مبادرة اعادة اعمار غزه، بقيمة 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى عملية الاعمار، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية،وتعكس اهتمام القيادة السياسية فى انها لا تدخر جهدا فى مساندة الشعب الفلسطيني.

مصر قلب الأمة العربية

وأكد النائب احمد زيدان، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن اتخاذ مصر تلك الخطوة تدل على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، هى نموذج يحتذى به فى إدارة الملفات والقضايا العالقة، لكون مصر كانت ومازالت وستظل قلب الأمة العربية بقيادتها السياسية الوطنية.

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وثمن النائب أحمد زيدان،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، لاستقبال حالات المصابين والجرحي القادمين من قطاع غزه، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن ندب اطباء من الاطقم الطبية بمختلف المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد،إضافة إلى ارسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.