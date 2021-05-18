/631546/علاء-مصطفي-مبادرة--الرئيس-السيسي-لإعمار-غزه-تعكس-دور-مصر-الإقليمي

ثمن النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزه، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، مؤكدا على ان المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

دور مصر الاقليمي والحيوي

وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيةشباب الاحزاب والسياسيين، أن المبادرة تعكس دور مصر الإقليمي الحيوي والهام تجاه قضايا الأشقاء العرب ومساندتها الدائمة للشعوب العربية، فى الأزمات التي يواجهونها، وتعمل دائما على توحيد الصف العربي والهوية القومية لدي الشعوب العربية.

مصر والقضايا العربية

وأشار النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب على أي مصري أن يفتخر بما تقوم به الدولة المصرية ،تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، والمواقف الحقيقية المشرفة التي تتخذها القيادة السياسية لحل قضية أشقائنا الفلسطنيين، ودعمهم للحصول على على استرداد اراضيهم كاملة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية التى عقدت في باريس بشأن تطورات الأوضاع في الاراضى الفلسطينية عن دعم مصر لإعادة اعمار غزة بعد تدميرها بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار،مع قيام الشركات المصريه المتخصصة في تنفيذ عمليات الأعمار، دلاله على ان مصر هى الداعم والسند الأكبر للشعب الفلسطيني ومركز ثقل واتزان الوطن العربي.