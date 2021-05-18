/631550/عيد-حماد-مبادرة-الرئيس-لإعمار-غزة-تحمل-رسائل-هامة

أعلن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة، مؤكدًا أنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية و التعدي الغاشم من المحتل الاسرائيلي على المصلين الفلسطينيين، و على الشعب الفلسطيني.

عيد حماد: مبادرة الرئيس استمرارلجهود دائمة لدعم الأشقاء

وأضاف عضو مجلس النواب، عيد حماد، في تصريحات له، أن مصر بدأت على الفور بجميع مؤسساتها بالعمل على جميع المحاور فكان الاتصال بجميع الأطراف للتهدئة وإعلان الهدنة و فتح المعبر البري لارسال المعونات و سيارات الإسعاف لعلاج المصابين، مفيدًا أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

عيد حماد: مبادرة الرئيس مقدرة

ولفت عضو مجلس النواب، عيد حماد، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي مقدرة وتأكيد علي أن الدولة المصرية تدعم بصدق القضية الفلسطينية من منطلق كونها قضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناءً على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني..

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. .