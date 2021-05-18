أريانا جراندي تحتفل بزواجها بحضور 20 شخصًا..تفاصيل

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دوت الخليج يكشف تفاصيل زواج أريانا جراندي من دالتون غوميز ضمن حفل زفاف صغير لم يتخطى الـ 20 شخصًا.

تفاجأ معجبو جراندي، بما كشفه مدير أعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع عن زواجها في حفل صغير بمنزلها في كاليفورنيا والذي أقتصر على حضور 20 شخصًا فقط من العائلتين وصرحت إحدى المدعوين للحفل بكونه بسيط جدًا ومليء بالحب والسعادة، وأفادت الأنباء أنهما يعيشان حاليًا في منزل غراندي، التزامًا منهما بالتدابير الاحترازية وعدم مغادرة ولاية كاليفورنيا.

حياة أريانا جراندي العاطفية

تعددت العلاقات العاطفية لأريانا جراندي فمن عام 2008 إلى ديسمبر 2011، بدأت آريانا جراندي في مواعدة المغني غراهام فيليبس وهو عضو في فرقة "13" الموسيقية، ومن أغسطس 2012 إلى يوليو 2013 واعدت جراندي دي جاي بروكس وهو عضو في مجموعة يوتيوب الأسترالية ذا جانوسكيانز، أما في سبتمبر عام 2013 بدأت آريانا جراندي في مواعدة ناثان سايكس وهو عضو في الفرقة الغنائية الإنجليزية ذا وونتيد، وانتهت علاقتهما سويًا في عام 2014.

كما أعلنت جراندي، خطوبتها لأول مرة من الممثل الكوميدي الأميركي بيت ديفيدسون، لكنهما انفصلا قبل عامين، لتأتي في ديسمبر العام الماضي وتكشف خطوبتها على صديقها وكيل العقارات دالتون غوميز وهو أيضا في العشرينيات من عمره، إذ نشرت مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي تضع في يدها اليسرى خاتمًا من اللؤلؤ والماس، وحملت الصورة تعليقا يقول: "إلى الأبد"، لتنتهي تلك العلاقة بالزواج لأول مرة في علاقات جراندي العاطفية.

معلومات عن أريانا جراندي

الجدير بالذكر أن أريانا جراندي فتاة متعددة المواهب ولدت في1993 فهي مغنية، وكاتبة أغاني، وملحنة، وممثلة، وممثلة مسرحية، عُرفت بتأديتها لدور "كات فالنتين" في سلسلة المسلسلات الكوميدية والغنائية فيكتوريوس التي قدمتها قناة نيكلوديون، والذي حاز علي جائزة إيمي، ونال شعبية هائلة بين مسلسلات قناة نيكلوديون، وعُرفت أيضًا بمشاركتها في مسلسل قناة نيكلوديون التلفزيوني سام وكات، وقيامها بالتمثيل في فيلم نيكلوديون سويندل و المسلسل الكوميدي، وبدأت أريانا مشوارها الفني وهي بعمر الخامسة عشرة في عرض البرودواي 13 عام 2008، أما عن مشوارها الموسيقى فبدأته في 2011.