/631554/بتواجد-11-لاعبا-للزمالك-جهاز-اليد-يعلن-قائمة-الفراعنة-لأولمبياد-طوكيو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة اليد عن قائمة الفراعنة المقرر دخولها معسكرا مغلقا فى الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي في ظل استعدادات المنتخب الوطني المصري لخوض اوليمبياد طوكيو باليابان خلال شهر يونيو القادم.

وشهدت قائمة المنتخب المصري تواجد 11 لاعبا من فريق يد الزمالك خلال معسكر الفراعنة المغلق والمقرر أن ينطلق في مدينة خلال الفترة من 18 إلى 31 من شهر مايو الجاري فى اطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض اوليمبياد طوكيو باليابان في الصيف الحالي بعد مواجهات كأس العالم التي خسرها الفريق أمام الدنمارك.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أولمبياد طوكيو

ووقعت أختيارات المنتخب المصري لكرة القدم من الزمالك كالتالي :: أحمد الاحمر - حسن قداح – اكرم يسرى – محمد علي – مصطفى خليل - حازم ممدوح – وسام نوار – يحيي الدرع – عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن دودو – خالد وليد.

وتضم منافسات فرق الرجال لكرة اليد فى اوليمبياد طوكيو كلا من:

المجموعة الاولى : النرويج – فرنسا – المانيا – البرازيل – اسبانيا – الارجنتين.

المجموعة الثانية : الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – مصر – البحرين.

قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد

ويدخل المنتخب الوطنى المصرى الاول لكرة اليد بقيادة روبيرتو جارسيا باروندو معسكر مغلق بمدينة الغردقة فى اطار الاستعدادات المصرية لاولمبياد طوكيو وذلك خلال الفترة من 18 الى 31 مايو الجارى، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لفيروس كورونا المستجد وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و الجهاز الادارى و الطبى الفنى.

و من المقرر أن يخوض المنتخب المصري معسكر الغردقة بدون اللاعبين المحترفين و الذين سوف ينضموا جميعا لمعسكر الفريق الثانى و الذى سيقام بالقاهرة يوم 5 يونيو من الشهر القادم، ويستثنى من تلك القرار كلا من يحيى خالد ومحمد سند و احمد هشام دودو، حيث ينضموا عقب انتهاء مواجهات الدوريات الأوربية وذلك من أجل المشاركة في تدريب المنتخب المصري .