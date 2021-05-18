/631555/قضية-مصر-نواب-الشيوخ-يعلنون-دعمهم-لمبادرة-الرئيس-بشأن-إعمار-غزة

عبر أعضاء مجلس الشيوخ، عن سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار، لصالح الإعمار فى غزة، انطلاقًا من حس وطني يعبر عن المشاركة، والوقوف إلى جانب البلاد العربية.

نواب الشيوخ يعلنون دعمهم لمبادرة الرئيس السيسي

أعضاء مجلس الشيوخ، أكدوا لـ دوت الخليج، أن القرار الذى أصدره الرئيس السيسي تاريخي، ويعكس إحساسه الوطني بالقضية الفلسطينية، التى تمثل محور أهتمام الدولة المصرية.

مجلس الشيوخ يعلن تأييده لقرار الرئيس السيسي

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أعلن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها سيادته بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمارومشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

وأكد مجلس الشيوخ، أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة. كما عبرمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف الداعم لكل القضايا العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون جنيه إلى قطاع غزة لإعادة الإعمار فيها، بعد الأضرار التى نالت المدينة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المكررة.

النائب أحمد دياب أكد أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لم تدخر جهدًا فى تقديم يد العون إلى المواطنين هناك، بدءًا بفتح معبر رفح واستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، وحتى التوجيه المالى المخصص للدعم.

أحمد دياب: مصر تعبر عن ضمير الأمة

كما أشار وكيل مجلس الشيوخ، أحمد دياب، إلى أن مصر قد نسفت الأقاويل والأكاذيب بدعمها الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها دومًا تعبر عن ضمير الأمة العربية.

هذا وعلق النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه حينما أطلق مبادرة مسافة السكة لمساندة الدول العربية، منذ توليه الرئاسة، بحيث أصبحت امر واقع يتم تنفيذه كلما احتاجت أي دولة في الوطن العربي لذلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمود القط، قائلًا:"

ولفت النائب محمود القط إلى انطلاق الدبلوماسية المصرية، للحشد الدولي في جميع المحافل، و إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس عن مبادرة ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار لسرعة استعادة الحياة، التى لن تعود بسهولة، كل ذلك هو ترجمة حقيقية أن الجمهورية المصرية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عادت بقوة لريادتها العربية و أصبحت المحور الرئيسي للمعادلة و التوازن الدولي و الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، حازم الجندي، على أن المبادرة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت دور مصر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، و بعثت برسالة هامة للشعب الفلسطيني، مفادها أنّ مصر معكم وتساندكم ولن تتأخر عن ممارسة دورها لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى والمادى، كما أنها جاءت ردا على كل المشككين الذين هاجموا الموقف المصري لتقطع ألسنتهم، وتؤكد للعالم أن مصر لم ولن تتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مصر لم تكتف فقط ببيانات الإدانة والشجب كما فعل البعض، متابعاً : مصر لم تدفن رأسها في الرمال مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إلى أنّ القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى، ولذلك حرص الرئيس على الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ليس غريب على الاطلاق.