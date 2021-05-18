/631556/أبو-جريشة-جماهير-الإسماعيلي-لن-تقبل-مدرب-أخر-بعد-إيهاب-جلال

قال علي أبو جريشه رئيس اللجنة الفنية بنادي الاسماعيلي أن استمرار المدير الفني للدراويش إيهاب جلال في منصبه بات مطلب جماهيري في الشارع الاسمعلاوي وذلك بعد صحوة الفريق على يده في الفترة الماضية محققا الفوز الخامس على التوالي بعد الإنتصار على أسوان بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ثاني أيام العيد.

ويعيش الدراويش فترة من التألق منذ تولي إياب جلال القيادة الفنية للفريق وحقق الفريق الفوز الخامس تواليا ليرفع الاسماعيلي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر ويبتعد أكثر وأكثر عن مراكز الهبوط بعد أن كان طوال الدور الأول من مباريات الدوري المصري الممتاز ضمن مثلث الخطر ويواجه شبح الهبوط , لكن الفريق استعاد بعض من قوته بعد تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للدراويش والذي أعاد الفريق للطريق الصحيح .

أبو جريشة يطالب بتمديد عقد إيهاب جلال

وقال جريشه: كل شخص داخل النادي يعلم طبيعة عمله فقط ولا يتدخل في عمل أي شخص أخر, وهذا هو السبب وراء ظهور الفريق بالصورة الجيدة في الوقت الحالي.

وتابع جريشه حديثه قائلا" نأمل في تجديد عقد المدير الفني للفريق إيهاب جلال والذي من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي , وستعقد الادارة جلسه مع إيهاب جلال للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرار إيهاب جلال في منصبه العام المقبل.

وأكمل حديثه قائلا" تحدثنا مع اللاعبين المعارين لنا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في محاولة لإقناعهم بتمديد الإعارة أو الحصول على خدماتمهم بصفة نهائية في العام المقبل.

خصم 3 نقاط من الإسماعيلي

واختتم رئيس اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي كلامه قائلا "أن كل ملفات التجديد سواء للاعبين او المدير الفني سيتم الانتهاء من أمرها حال وصول الاسماعيلي إلى منطقة أمنة في جدول ترتيب الدوري المصري يذكر أن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قررت خصم 3 نقاط من الاسماعيلي في نهاية الموسم وذلك بعد رفض التظلم الذي قدمه الدراويش.

الجدير بالذكر أن النادي حقق الفوز في أخر مبارياته بالدوري والتي دخلها بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع :مروان الصحراوي، محمد صادق، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد صبحي، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، آري بابل، شيلونجو.