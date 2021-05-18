أخبار مصرية

المجلس المصرى الأوروبى يدعم مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة

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أ ش أ 2021-05-18 20:35 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أشاد المجلس المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبوالعينين، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، لإعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، من خلال تقديم مبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال المجلس المصرى الأوروبى، فى بيان اليوم الثلاثاء، "والمجلس المصرى الأوروبى، إذ يؤيد مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهوده الساعية لمد جسور السلام بين الشعوب، والحفاظ على قدسية الحياة ونبذ العنف، يطالب العالم أجمع بانتهاج هذا النهج الإنسانى والمسار السلمى لبسط الأمان وبث الطمأنينة فى نفوس كل الشعوب".

وأكد المجلس المصرى الأوروبى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إعمار قطاع غزة، تستجلب توافقًا دوليا، وتأييدًا إقليميًا، لمطالب مصر السابقة بضرورة وقف كل أشكال العنف، وتهجير أهالى غزة من منازلهم، والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما لا يتوافق مع المعطيات الدولية، ولا القيَم الإنسانية.

ودعا المجلس المصرى الأوروبى، كل دول العالم، والمؤسسات والهيئات الدولية ذات الاختصاص، بالاضطلاع بدورها، لدعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وتقدم المجلس المصرى الأوروبى، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرته لدعم سياسات إحلال السلام، وحق الشعوب فى الحياة والحرية والمعتقدات، وتغليب أُسس البناء والتنمية بدلا من العنف والاقتتال، ويدعم إعادة إعمار المنازل ودور العبادة المتضررة جرّاء الأحداث الأخيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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