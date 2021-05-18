بـ3 محافظات.. الأوقاف تفتتح 9 مساجد إحلالاً وتجديدًا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، وذلك يوم الجمعة المقبل فى ثلاث محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية.





وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه بافتتاح المساجد الـ9 يكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

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