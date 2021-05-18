شيخ الأزهر يواصل حملته العالمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى

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جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعى تواصل اجتماعى فيس بوك وتويتر وبعدة لغات كتب فيها: "استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموى لهذا الاحتلال الغاصب، فى ظل تواطئ عالمى مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطينى الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".
يأتى ذلك فى إطار الحملة العالمية التى اطلقها الإمام الأكبر -بلغات متعددة- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتى أُعلن عنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل.
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