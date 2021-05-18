أخبار مصرية

شيخ الأزهر يواصل حملته العالمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى

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أ ش أ 2021-05-18 20:44 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التى يمارسها الإحتلال الإسرائيلى الغاصب فى حق الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم.

 

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعى تواصل اجتماعى فيس بوك وتويتر وبعدة لغات كتب فيها: "استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموى لهذا الاحتلال الغاصب، فى ظل تواطئ عالمى مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطينى الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".

يأتى ذلك فى إطار الحملة العالمية التى اطلقها الإمام الأكبر -بلغات متعددة- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتى أُعلن عنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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