ننشر أهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف  

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، اليوم عبر صفحة التواصل الاجتماعي، عن بعض النصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف وهي كالآتي:

١- تشغيل التكييف على درجة 25.

٢-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

٣-أغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

٤-عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأقل استهلاكًا للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

٥-المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

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