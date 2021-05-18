"بلومبرج": القاهرة تلعب دورا محوريا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

تحت عنوان "القاهرة تلعب الدور المحورى فى هندسة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، ألقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فى تحليل للكاتب بوبى جوش الضوء على أهمية الدور الذى تلعبه مصر لوقف إطلاق النار والتهدئة فى قطاع غزة.

ويقول الكاتب إنه فى الأسبوع الثانى من الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، أعرب الرئيس جو بايدن عن "دعمه لوقف إطلاق النار" فى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن العبارات اللفظية للرئيس تنم عن إحجامه عن الانخراط فى العملية، موضحًا أن بايدن لم يعرض التوسط فى هدنة، كما لم يقترح حتى خارطة طريق نحو هدنة، حتى أنه لم يقترح وقف الأعمال العدائية، ناهيك عن المطالبة، إنه يؤيد الفكرة فقط، على حد تعبير الكاتب.

وأضاف الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لم يبد مهتما بدعوة الرئيس الأمريكى وبعد ساعات من اتصالهما الهاتفى، نفذت طائرات إسرائيلية عشرات الغارات على أهداف فى غزة، وأمرت قيادة الفصائل الفلسطينية بوابل آخر من الصواريخ على إسرائيل.

وتابع كاتب التحليل أنه مع توخى بايدن الحذر بشأن تخصيص الموارد السياسية والدبلوماسية الأمريكية لهذا الجهد، يقع العبء الثقيل لهندسة وقف إطلاق النار مرة أخرى على عاتق مصر، الأمر الذى يمثل فرصة لإظهار مركزية القاهرة فى مسائل الخلاف الرئيسية فى الشرق الأوسط.

ولفت الكاتب إلى أن مصر توسطت فى الهدنة التى أنهت حرب غزة الأخيرة فى عام 2014.