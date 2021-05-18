حزب النور يعرف عن امتنانه وتثمينه لقرار الرئيس السيسى بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لاعادة اعمار غزة

أصدر، حزب النور، اليوم الثلاثاء، بيانًا، أعرب فيه عن امتنانه للقيادة المصرية بشأن موقفة من غزة.

وثمن الحزب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة اعمار قطاع غزة بعد الاحداث الاخيرة، وباشتراك الشركات المصرية فى إعادة الإعمار.