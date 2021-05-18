زعيم الأغلبية: الشعب الفلسطيني يمر بمحنة.. و«قافلة الجمعة» للمساهمة فى تضميد جراحه «فيديو»

/631552/زعيم-الأغلبية-الشعب-الفلسطيني-يمر-بمحنة-وقافلة-الجمعة--للمساهمة-فى-تضميد-جراحه-فيديو

أشاد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، بالموقف المصري المشرف للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه بدء بفتح معبر رفح البري لمعالجة المصابين والجرحي جراء القصف لعشوائي فى قطاع غزه، ثم اليوم باعلان الرئيس السيسي لمبادرة اعمار غزه بمشاركة شركات مصرية متخصصة، مؤكدا على أنها مقياس حقيقي للموقف المصري الثابت والداعم للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فى قضيته العادلة.

دعم الأشقاء الفلسطينين

ولفت النائب أشرف رشاد الشريف، أن القوي السياسية لابد ان تكون مستجيبه لمبادرة الرئيس السيسي فى اعادة إعمار غزه،مشيرا إلى اجتماع اليوم بين حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري للاعلان عن قافلة تموينية وطبية وغذائية، تكون هدية للشعب الفلسطيني لتضميد جراحه فى هذه المحنة التي يمر بها وتأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الأشقاء فى فلسطين.

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ووجه النائب اشرف رشاد شكره للقيادة السياسية على دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا على كامل الدعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.