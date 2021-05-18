/631553/صلاح-أبو-هميلة--موقف-الرئيس-السيسي-تجاه-القضية-الفلسطينية-تاريخي-فيديو

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الشعب العربي جميعه يثمن ويقدر الموقف الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤكدا على أن هذا الموقف القومي أعاد للقومية العربية روحها من جديد.

دعم مصر للشعب الفلسطيني

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة،إلى أن الشعب الفلسطيني فى قلب مصر منذ حرب 1948 حتي هذه اللحظة، مصر دائما داعمة للشعب الفلسطيني.

مبادرة السيسي لإعمار غزه

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، ‏أعلن عن تأييده ودعمه لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.

وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.

وأدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن صباح اليوم، تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار للمساهمة فى إعمار غزة، بعد تعرضها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.