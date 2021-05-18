/631557/القوي-السياسية-خلف-الرئيس-السيسيالأحزاب-تؤيد-وتدعم-مبادرة-مصر-لإعمار-غزة-وقافلة-مساعدات-عاجلة-الجمعة-القادمة

عبرت الأحزاب المصرية عن تأيدها لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار،مثمنين القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلنت أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب، عن تنظيم قافلة مساعدات يوم الجمعة القادمة تتحرك حتي معر رفح، حيث حزب مستقبل وطن أعلن عن تأييده لكافة جهود رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء فى فلسطين. جاء ذلك فى بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، مؤكدا دعمه وتأييده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح عملية إعادة اعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية الاعمار.

كما أكد الحزب عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينة والقضايا العربية بشكل عام وأن الحزب سيضطع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينين فى إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«القوي السياسية خلف الرئيس السيسي»..الأحزاب تؤيد وتدعم «مبادرة مصر لإعمار غزة» وقافلة مساعدات عاجلة الجمعة القادمة

وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تنظيم قافلة مساعدت للشعب الفلسطيني تتحرك يوم الجمعة المقبل، لمعبر رفح، وذلك بالتنسيق مع حزبى حماة الوطن الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك فى إطار تحمل الدور المجتمعى، مؤكدا أن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية يدعو للفخر والتقدير والاعتزاز، وفى عهد القيادة السياسية أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، والموقف المصرى على مر التاريخ يدعو للاعتزاز بهذه الجهود العظيمة المبذولة فى هذا الصدد.

وأشار رشاد، إلى أن الجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية يؤكد أن مصر تعتبر هذه القضية أولوية، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم للقضية الفلسطينية يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار قائلا : "نثمن كقوى سياسية وحزب مستقبل وطن الجهود المستمرة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى القضية الفلسطينية ومبادرة إعادة إعمار غزة، ونعبر عن كافة تقديرنا واحترامنا عن تلك الجهود المصرية التى لا تنقطع".

وأعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وثمن الحزب في بيان له القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعلن حزب الأحرار الدستوريين تأييدة لموقف القيادة السياسية الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما يتبعها من قرارات من شأنها دعم الأشقاء فى دولة فلسطين أخرها توجيه سيادته لتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

ويثمن الحزب الدور الفعال التى تقوم به القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والأفريقية، ويؤكد الحزب وأعضائه دعمهم لمجهودات القيادة السياسية وتفعيل دور الحزب المجتمعى تجاه القضية الفلسطينية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت أيضا أنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما توجهت بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وقالت أيضا :"ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

القوي السياسية وإعمار غزة

من جانبه قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نشكر ونثمن دور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وندعو المجتمع للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار".

وثمن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه يونس الشركات المتخصصة لدعم القرار، ودعوة الجميع حتى تكون عملية إعمار غزة وتحقيق التنمية للأراضي الفلسطينية امتداد لعملية التنمية التى تتم على الأراضى المصرية.

وقال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، ولم تتأخر مصر عن دعمها للقضية الفلسطينية ، بل وتعتبرها ذات أولوية.

وتابع نصير، أن مصر ماضية فى التحرك للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى.

ووجه نصير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، على الجهود الحديثة لكشف حقائق ممارسات جيش الاحتلال، ومساعدة مصر حكومة شعبا لاخواتنا الفلسطينين لاقامة دولة مستقلة ذات سيادة، والقضية غير قابلة للانتصهار ، وأن الحزب قادر على تحمل المواجهة، متابعا:" القضية تحرير وطن، ونعلن أننا مع القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات ونثمن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

حزب مستقبل وطن أعلن عن تأييده لكافة جهود رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء فى فلسطين. جاء ذلك فى بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، مؤكدا دعمه وتأييده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح عملية إعادة اعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية الاعمار.

كما أكد الحزب عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينة والقضايا العربية بشكل عام وأن الحزب سيضطع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينين فى إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلن حزب مصر الحديثة دعمه لكافة الجهود التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين.وأعرب الحزب خلال بيان له اليوم، الثلاثاء، عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام.وأشاد حزب مصر الحديثة، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة الإعمار ، مؤكدا دعمه وتأييده لهذه المبادرة.

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى دعمه وتأييده الكامل للمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لتخصيص نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة بعد أنتهاء الأحداث الأخيره.وأكد حزب الغد علي كامل ثقته فى كل مجهودات القيادة السياسية المصرية لاستعادة دور مصر الريادى فى المنطقه العربية والإقليمية، كما نؤكد أيضا على أن الحزب سيقوم بدوره كاملا خلال المرحلة المقبلة في دعم ومسانده الأشقاء في فلسطين.وأشار إلى وقوفه بكامل قياداته وأعضائه خلف القيادة السياسية المصرية بكل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لحماية أمن وسلام الأراضى داخليا وخارجيا حفظ الله مصر قياده وجيشا و شعبا.