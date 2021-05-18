/631558/تحت-أنظار-ليفربول-تشكيل-مباراة-تشيلسي-و-ليستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي

يخوض تشيلسي مواجهة هامة أمام ليستر سيتي في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء ينتظره عشاق ليفربول لأنه يؤثر بشكل كبير في إمكانيه صعود الريدز لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ليتسر سيتي في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة والنصف على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي

ودخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس، سيلفا، روديجير

خط الوسط: أزبيليكوتا، كانتي، جورجينيو، شيلول

خط الهجوم: ماونت، فيرنر، بوليسيتش

تشكيل ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي بالدوري

حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سيونكو، ألبريتون

خط الوسط: توماس، نديدي، تيليمانس

خط الهجوم: بيريز، فاردي، ماديسون

يذكر أن أخر مباراة لعبها الفريقين كانت منذ أيام وانتهت بفوز ليستر سيتي بهدف نظيف وتوج الفريق ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب مدة كبيرة عن خزائن النادي.

أهداف مباراة ليستر سيتي و تشيلسي

وسجل يوري هدف اللقاء الوحيد لصالح ليستر سيتي بعد تسديدة صاروخية من تيليميناس من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لحارس تشيسلي، لتنتهي المباراة بفوز ليستر وتتويجه بكأس الإتحاد الإفريقي ، بعد أن الغى الفار هدف التعادل الذذي سجله الفريق الإنجليزي في الدقيقة 88 بداعي التسلل.

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: إيفانز، فوفانا، سوينكو.

خط الوسط: لوك توماس، ويلفريد نديدي، تيليمانس، تيموثي كاستانيي، آيوزي بيريز.

خط الهجوم: جيمي فاردي، كيليتشي إيهيناتشو.

مقاعد بدلاء ليستر سيتي

ويس مورجان، ماديسون، ألبرايتون، وارد، أمارتي، تشودهاري، بيريرا، ميندي، برايت.

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تياجو سليفا، روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: ، جورجينيو، كانتي، ماركوس ألونسوريس، جيمس.

خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون مونت، تيمو فيرنر.

مقاعد بدلاء تشيلسي أمام ليستر سيتي

بوليسيتش أودوي، بن تشيلويل، جيلمور، زوما، ميندي، جيرو، كاي هافرتز، بالميري.