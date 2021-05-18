/631559/النائب-طارق-نصير-مبادرة-إعمار-غزه-تأكيد-علي-حرص-مصر-لمساندة-الأشقاء-بفلسطين--فيديو

ثمن النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب حماة الوطن، بالمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لإعادة إعمار غزه، بمشاركة عدد من الشركات المصرية المتخصصة، مؤكدا ان هذا الدعم ليس وليد اللحظة، وأن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948،وتحرص على مساندة الأشقاء الفلسطيني.

قافلة طبية غذائية تموينية

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاطلاق قافلة طبية وغذائية وتموينية، الجمعة المقبلة، فى اطار توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الاشقاء الفلسطينين.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،أعلن عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها سيادته بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

وأكد مجلس الشيوخ، أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون جنيه إلى قطاع غزة لإعادة الإعمار فيها، بعد الأضرار التى نالت المدينة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المكررة.