/631560/انتهاء-كتابة-الجزء-الثاني-من-زودياك-وعرضه-بنهاية-العام

ترقب العديد من الجماهير الإعلان عن جزء ثاني لمسلسل "زودياك" الذي يعد أول عمل مصري مصمم خصيصًا لعرضه على منصة رقمية وهي منصة Viu، حيث أثبت نجاحه وحاز على إعجاب وإشادات العديد من المشاهدين والنقاد على مستوى الوطن العربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل زودياك، فضلًا عن استعداد صناعه لتصوير الجزء الثاني بعد نجاحه.

انتهت أسرة العمل من كتابة السيناريو الخاص بالجزء الثاني من مسلسل زودياك، تمهيدًا لتصويره خلال موسم الصيف الحالي بأبطال جُدد، وعرضه في نهاية العام، وكانت تستعد أسرة المسلسل لتصويره من فترة كبيرة لكنه تعطل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى انشغال صناعه في تصوير أعمال اخرى، ومن المقرر عرض على منصة Viu الرقمية.

قصة مسلسل زودياك

مسلسل زودياك مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتناقش قضية الأبراج في عصر الفراعنة، تدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق والإثارة حول تورط مجموعة من طلاب الجامعة في سلسلة من الجرائم الغامضة بعد اشتراكهم في تحقيق صحفي يتناول حياة عالم فلك مشهور، وتتعقد الأمور بعد أن تصيبهم لعنة سحرية غير مفهومة تقتنص أرواحهم كلٌ حسب برجه الفلكي واحدًا تلو الآخر.

أبطال مسلسل زودياك

شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، وأبرزهم مي الغيطي، محمد مهران، خالد أنور، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، ميان السيد، إنجي أبو زيد، هند عبدالحليم، محمود جمعة وغيرهم وهو من إخراج محمود كامل.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من زودياك عرض في 8 حلقات فقط شهدت وفاة بعض أبطاله بدأها بمقتل أحمد خالد صالح ثم قتل ميان السيد بسبب لعنة من أحد الفراعنة، ولكنهم تمكنوا من فكها ليعيش باقي أبطال المسلسل، لتنتهي بقصة حب جمعت بين أسماء أبو اليزيد السبب الرئيسي في فك اللعنة وخالد أنور.