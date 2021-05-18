/631561/عمرو-يونس-نثمن-مبادرة-إعمارغزه-وندعو-الجميع-لمساندتها-فيديو

قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشكر ونثمن دور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وندعو المجتمع للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار.

شركات مصرية متخصصة تشارك فى اعمار غزه

وثمن النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب،إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

تنمية فلسطين امتداد للتنمية فى مصر

ووجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، الشركات المتخصصة لدعم القرار، ودعوة الجميع حتى تكون عملية إعمار غزة وتحقيق التنمية للأراضي الفلسطينية امتداد لعملية التنمية التى تتم على الأراضى المصرية.

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جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب مستقبل وطن بحضور النائب اشرف رشاد الشريف رئيس الهيثة البرلمالنية لحزب حماة الوطن، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن، والنائب عمرو يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،لاطلاق قافلة طبية غذائية وتموينية الجمعة المقبلة.