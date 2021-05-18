/631562/طلب-جديد-من-أحمد-سليمان-بخصوص-انتخابات-الزمالك-تفاصيل

طالب أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك وزير الرياضة ورئيس اللجنة المنظمة الأولمبية بضرروة اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونًا وذلك من أجل التمهيد الكامل لانعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وذلك من أجل إختيار مجلس ادارة يأتي بشكل منتخب من أجل تحقيق طموحات الأعضاء والجماهير.

ونشر أحمد سليمان بيان رسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء كالتالي:

"رموز وأعضاء ومحبي نادي الزمالك العريق في ظل الظروف الراهنه والصعوبات والتحديات التي يمر بها نادينا العريق ، وكذلك المواجهات والمنافسات الشرسة الرياضية وغير الرياضية التي تحيط بالنادي".

احمد سليمان يطالب بتفعيل الإنتخابات

وتابع سليمان : "علينا جميعا أن نقدم كامل الدعم للساده رئيس وأعضاء اللجنة القائمة علي إدارة النادي حتي نتمكن من إجتياز المرحلة الراهنه ، واضعين في الاعتبار الجهد الحقيقي التي بذلته اللجنة للارتقاء والحفاظ علي النادي ولهم في ذلك كل التقدير والاحترام".

على جانب أخر قال أحمد سليمان : " اتحاد الكرة تغاضي عن حق الحكام بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ومجالس الأهلي والزمالك، اتحاد الكرة ضعيف ولذلك لم يستطع الرد على تلك المشاكل ، لكن ماذا لو حدث مشطلة داخل الملعب وهذا أمر طبيعي ؟ بكل تأكييد نحن نضع الحكام تحت ضغط كبير للغاية".

وتابع أحمد سليمان : " مهما كانت الظروف القادمة في الدوري ، الجميع سيعلق شماعة الفشل على أسباب خارجية وتلك هي مشكلة لعب مباراة الأهلي والزمالك في بداية أو منتصف الدوري ، وقرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة غير مدروس

وواصل سليمان : " ومن هذا المنطلق المستدامة وإعمالا لمبادئ حق الادارة أسوة بالاندية المنظمة والمنتظمة اداريآ ندعوه كل من السيد وزير الرياضة والسيد رئيس اللجنة الأولمبية بداء اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونًا تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي لاختيار مجلس ادارة منتخب يحقق طموحات الاعضاء والجماهير ، وغلقا لكل المهاترات والمنازعات ".

واختتم: " وحتي يتحقق ذلك علي كل صاحب طموح في تمثيل النادي في مجلس ادارتة دعم الادارة القائمة دعما حقيقيا الي ان تعلن الجهة الادارية اجراءات انعقاد الجمعية العمومية علينا جميعا التزام الصمت حفاظا علي استقرار نادينا العريق".