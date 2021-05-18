/631563/منة-عرفة-تعلن-خطوبتها-بعد-علي-غزلان-تعرف-على-التفاصيل

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عن خطبتها منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خطوبة منةعرفة التي جاءت بشكل مفاجىء، عقب أيام من إعلان اليوتيوبر علي غزلان خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017.

منة عرفة تعلن خطوبتها

نشرت منة عرفة، صورة كارتونية، مستخدمة إياها للكشف عن خطبتها، معلقة عليها قائلة: “تمت خطبتي”، دون الكشف عن تفاصيل أخرى أو هوية خطيبها، حيث أغلقت خاصية التعليقات على الصورة.

خطوبة علي غزلان

الجدير بالذكر، أن اليوتيوبر علي غزلان كان قد أعلن خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017 منذ 3 أيام، ومن ثم شارك العديد من الصور مع جمهوره ومتابعيه من حفل خطوبته.

استخدم علي غزلان، العديد من الكلمات الرومانسية في الإعلان عن خطوبته، قائلًا: "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي، من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. إبتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت".

وأضاف: "أول ما قابلتك حسيت إني أخيرًا في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت أني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر أني متأخر.. بس معاكي اكتشفت أن كل حاجة بتيجي في وقتها.. وأن المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".