/631564/رسميا-الكاف-يصدم-الزمالك-ويعلن-نتيجة-شكوى-مباراة--الترجي-ومولودية-الجزائر

أعلن نادي الزمالك عن نتيجة الشكوى التي تقدم بها النادي الابيض ضد نادي الترجي التونسي ومولودية الجزائر في إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد أن تعادل الفريقيان في المباراة الفاصلة خلال الجولة الأخيرة ، وبناء عليها فقد الفارس الأبيض فرصة الصعود للدور القادم من الأميراء السمراء.

وتلقت إدارة نادي الفارس الأبيض ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حول الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا . الكاف يعلن موقفه من شكوى الزمالك وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه تسلم شكوى الزمالك وقام بدراستها جيدا والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة ليقوم بحفظ الشكوى .

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