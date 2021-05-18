/631565/قضية-وجودأحزاب-مصر-مع-الرئيس-السيسي-لدعم-الأشقاء-بفلسطين-فيديو

تجتمع القوة السياسية فى مصر دائما حول هدف واحد هو “حب مصر”، ولكن هذه المره نراها ملتفة حول “حب فلسطين”،تنديدا بالاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي فى القدس المحتلة، ومحاولاتها لتهجير اهالي حي الشيخ جراح كانت بمثابة عود الإشتعال الذي أعاد تفجير الأزمة الفلسطينية من جديد، وبشكل اكثر عنف من قبل الجانب الاسرائيلي، حيث اجتمعت الاحزاب السياسية جميعها المعارضة والمؤيدة لدعم الاشقاء الفلسطينين، وذلك من خلال اطلاق مبادرة طبية غذائية تموينية لقطاع غزة والقدس المحتلة، كتعبيرا أو كدعم وأحيانا كمواساة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "قضية وجود"..أحزاب مصر مع الرئيس السيسي لدعم الأشقاء بفلسطين «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.