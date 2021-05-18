كُتاب الدراما المصرية يستنكرون بيان جمعية مؤلفي الدراما العربية

/631567/كتاب-الدراما-المصرية-يستنكرون-بيان-جمعية-مؤلفي-الدراما-العربية

أصدر مجموعة من كتاب الدراما المصرية، بيانًا بتوقيع من 38 كاتب، يعترضون من خلاله على بيان جمعية مؤلفي الدراما العربية بشأن فرض رقابة على الموضوعات، ويطالبون الكاتب الكبير بشير الديك بجمعية عمومية لمناقشة مشاكل المهنة.

دوت الخليج يرصد أبرز ما جاء في بيان كتاب الدراما المصرية، وأسباب اعتراضهم على مطالبة الكاتب بشير الديك بتفعيل دور الرقابة على المصنفات.

أعضاء مؤلفي الدراما يرفضون بيانًا باسم الجمعية يهاجم الكتاب

وأعربوا الكتاب عن استيائهم من البيان، الذي اعتبروه إساءة لهم خاصًة أنه صدر دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية، وعبروا عن ذلك في البيان الذي تتضمن 5 بنود وهم:

أولًا: أن البيان الصادر بتاريخ 17 مايو لا يعبر عنهم، وأنه من المعيب أن يطالب كاتب بفرض المزيد من الرقابة أو تحديد موضوعات العمل من قبل لجان خارجية، حيث لا يمكن وصف الدراما والسينما المصرية الرائدة بأنها بعيدة عن قضايا وهموم المجتمع أو تعمل على تشويه أفراده، وكما تمتع الكاتب المصري بالحرية في صياغة أفكاره وموضوعاته، فإنه - وعلى مدار عقود طويلة- تحمل مسؤولية تقدم أعمالًا شكلت ولا تزال تشكل وجدان الجمهور المصري والعربي حتى باتت الأولى في صناعة السينما والدراما.

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ثانيًا: الريادة المصرية في مجال السينما والدرما وغزارة الإنتاج خلقت نوعًا من التنوع في الموضوعات والمعالجات والأشكال الفنية المقدمة - بين أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية وجريمة وغيرها - وهو ما شجع المشاهد على مدار عقود طويلة على الارتباط بشكل الدراما الذي يفضله وحفاظ مصر على الريادة في هذا الجانب، وهو أمر نابع من ضمير الكاتب وهمومه، ولا يمكن فرضه بلجان تحديد للموضوعات، خاصًة في ظل المنافسة العربية والعالمية الشرسة في تقديم محتوى سينمائي ودرامي مميز.

ثالثًا: الدراما عملية تفاعلية ومستمرة بين مبدعيها والمتلقين من النقاد والجمهور، وكاتب الدراما دائمًا ما كان معنيًا بأراء النقاد والجمهور في أعماله من أجل تطويرها وتحسينها، وهو ما حدث خلال العقود الماضية وأدى إلى تطور كبير في الدراما المقدمة، وليس على كاتب الدراما تقييم أعمال زملائه بالسلب أو الإيجاب لأنها ملك للجمهور.

رابعًا: استمرار دعم الموقعين أدناه للمبادئ التي قامت عليها الجمعية في بيانها التأسيسي عام 2005 بأن يكون الأولوية لتحصيل حقوق الحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي للكتاب، وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحق المؤلف مع الشركات، وتنوه الجمعية عن تحركات جادة من طرفها في الصدد خلال الفترة المقبلة بما يكفل حقوق المؤلفين، ويهيب الأعضاء بتعاون مؤسسات الدولة وشركات الإنتاج مع الجمعية في هذا الإطار.

خامسًا: بعد رفع حظر التجمعات، يدعو الموقعين أدناه إلى جمعية عمومية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك "رئيس مجلس الإدارة" لمناقشة مشكلات المهنة، والخطوات القادمة من أجل تحصيل حق الأداء العلني.

وكان على رأس الكتاب الموقعون على ذلك البيان تامر حبيب، أيمن بهجت قمر، صلاح الجهيني، محمد سيد بشير، شيرين دياب، مريم نعوم، عمرو محمود ياسين و إسلام حافظ.

ونشر السيناريست إسلام حافظ البيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق مؤكدًا على حفظ المكانة الكبيرة للكاتب بشير الديك: "أستاذ بشير الديك أستاذنا وهو قيمة وقامة.. وهذا البيان من أجل توضيح الصورة".

جدير بالذكر أن جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك أصدرت ،أمس، بيانًا رسميًا، هنئت من خلاله الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أنها أشادت بدور الدراما المصرية في هذا العام 2021، خاصًة الأعمال التي ناقشت قضايا الوطن وكشف الحقائق مثل مسلسل الاختيار 2 للنجم كريم عبد العزيز و أحمد مكي، ومسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز و هند صبري.

جمعية مؤلفي الدراما تندد بالمسلسلات المسيئة للمجتمع المصري

وأبدت الجمعية عدم إعجابها ببعض الأعمال الدرامية، مستنكرة تناولها للمجتمع المصري خاصًة الصعيد بشكل يسىءإلى أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون، يبيحون فيه جرائم متعددة من قتل وتدمير وحرق وزواج قاصرات، مما يعطي انطباعًا حول غياب رجال الشرطة والأمن، وإذا وجدوا يتم إهانتهم والاعتداء عليهم، مما يصدر صورة سيئة عن مصر ويضر بالسياحة.

جمعية مؤلفي الدراما تدعو إلى تفعيل دور الرقابة على المصنفات

وأكدت الجمعية على ضرورة تشكيل لجنة من مفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية وخطة للموضوعات التي يجب طرحها في الأعمال الدرامية، وتفعيل دور الرقابة على المصنفات.

أسباب مطالبة جمعية مؤلفي الدراما بالاجتماع مع تامر مرسي

وطالبت الجمعية في نهاية البيان بعقد اجتماع عاجل بين الأستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووفد من مجلس إدارة الجمعية لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية.