عضو بالشيوخ : مصر دائما السند الأول للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بقمة باريس، تقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، معتبرًا أن ذلك دليل قاطع على دعم الأشقاء الفلسطينيين وليس مجرد أحاديث.





وطالب فهمى جميع الدول العربية والإسلامية بالمشاركة الحقيقة على أرض الواقع فى دعم القضية الفلسطينية وفى إعادة الإعمار وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة، بجانب مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل والانتهاكات فى حق المدنيين والعزل وقبول الهدنة التى طرحتها الدولة المصرية من أجل تحقيق السلام فى المنطقة. كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مساندة الشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة فى إقامة دولة مستقلة وإنهاء الاحتلال الغاشم والعيش فى سلام، مشيرا إلى أنه لابد من وقفة حقيقة من كافة الدول الإسلامية والعربية ضد هذا الكيان الصهيونى وجرائمه ضد أهالينا فى فلسطين. وذكر عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مصر دائما السند الأول للقضية الفلسطينية ومواقفها ثابتة لا تتزحزح أبدا، مشيدًا بفتح معبر رفح البرى والمستشفيات لمصابى غزة وتقديم المساعدات الطبية لهم.

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