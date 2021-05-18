فى اليوم العالمى للمتاحف.. تمثال رئيس الأطباء قطعة الشهر بالمتحف المصرى

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذا التمثال يعد أحد القطع الأثرية التى تبرز أهمية الأطباء فى مصر القديمة، وهو مصنوع من الحجر الجيرى الملون، وتم العثور عليه فى الجيزة عام 1928.
وأضافت أن المصريين القدماء توصلوا إلى طرق طبية متطورة، جمعت بين العلاجات العشبية والجراحة، حيث عثر علماء الآثار على عدد من الوثائق المكتوبة التى تصف الممارسة الطبية المصرية القديمة، بما فى ذلك بردية إيبرس؛ فهى تذكر تفاصيل الأمراض المتعلقة بالقلب وكيفية علاجها.
وأوضحت أن المصريين القدماء مارسوا مختلف التخصصات الطبية فكان هناك طب الأسنان والعيون، والأمراض الباطنة، كما اهتموا بعلم التشريح وآليات عمل جسد الإنسان وطرق الحفاظ عليه وذلك لإتمام عملية التحنيط.
جدير بالذكر أن اليوم العالمى للمتاحف حدده المجلس الدولى للمتاحف (الأيكوم) عام 1977 بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التى تواجه المتاحف.
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