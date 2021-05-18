شديد الحرارة.. الأرصاد  تكشف حالة الطقس  خلال الـ 3 أيام المقبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ72 ساعة القادمة بدءا من غدٍ الأربعاء، وحتى الجمعة المقبل .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية.

أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على باقي الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الخميس المقبل طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون لطيف ليلا علي السواحل الشمالية، ومعتدل على باقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة المقبلة ، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون لطيف ليلا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.