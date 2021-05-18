بوجبا بصحبة ديالو يرفعان علم فلسطين فى قلعة أولد ترافورد.. فيديو

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حرص النجمان بول بوجبا وآماد ديالو، لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزى، على رفع العلم الفلسطينى، خلال مباراة الشياطين الحمر، أمام نظيره فولهام، التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 37 من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
بوجبا وديالو يرفعان علم فلسطين
وظهر فى لقطات مصورة، منح أحد المشجعين فى أولد ترافود، العلم الفلسطينى للنج الفرنسى بوجبا، الذى أخذ العلم وتوجه برفقة زميله فى الفريق ديالو، فى جولة بالملعب رافعين العلم الفلسطينى، دعما للقضية الفلسطينية وما تمر به من اعتداء وقصف من إسرائيل خلال الوقت الحالى.
وفرض فريق فولهام التعادل على مضيفه العملاق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدورى الإنجليزى، وهى المباراة التى شهدت حضور 10 آلاف متفرج فى المدرجات لأول مرة بقرار الحكومة الإنجليزية، حيث تعد هذه هى المباراة الأولى منذ الإغلاق لظروف جائحة كورونا التى تعود فيها الجماهير للملاعب فى مباريات البرييمرليج.
بهذه النتيجة يبقى فريق مانشستر يونايتد فى وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، فيما يأتى فولهام فى المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة، وهبط بشكل رسمى إلى دورى الدرجة الأول "تشامبيون شيب".
ويلعب فريق مانشستر يونايتد أخر مباراة فى الدورى الإنجليزى ضد وولفرهامبتون الأحد المقبل، كبروفة أخيرة قبل خوض منافسات نهائى الدورى الأوروبى 2021، أمام فياريال الإسبانى فى 26 مايو المقبل.
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