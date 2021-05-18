الشركة المالكة لـ"إيفرجيفن" تستأنف على قرار التحفظ عليها ببحيرات الإسماعيلية

استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف اليوم الثلاثاء، علي الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام علي أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة يوم 22 مايو الجارى لنظر أولي جلسات الإستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.

واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز الذى تقدم به محامي الشركة المالكة والذي طالب بالإطلاع علي أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.