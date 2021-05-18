كاف يحفظ شكوى الزمالك بشأن التلاعب فى نتيجة مباراة الترجى والمولودية

تلقت إدارة نادي الزمالك ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كاف أنه تسلم شكوى الزمالك وقام بدراستها جيدا والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة ليقوم بحفظ الشكوى.

واستعان مسئولو نادى الزمالك بمستندات خاصة فى الشكوى، عبارة عن 5 مباريات ليراجعها كاف عبر خبير مختص للتأكد من صحة الشكوى، وهى مباريات الترجى والزمالك فى مصر وتونس والمولودية والزمالك فى مصر والجزائر وأخيرا مباراة الترجى والمولودية في تونس.

ومقاطع فيديو لعدد كبير من نجوم التحليل في الوطن العربي وليس مصر فقط تتضمن التأكيد على عدم صحة ما حدث في مباراة الترجي والمولودية من حيث أداء الفريقين خاصة في الشوط الثاني.

ولقطات خاصة من مباراة الترجي والمولودية توضح رعونة بعض اللاعبين فى إنهاء الهجمات، وكذلك رعونة مدافعى بطل تونس في التصدي لهجمات المولودية بشكل واضح للجميع.