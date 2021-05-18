موليكا يعود إلى حسابات الأهلي لتدعيم هجومه بالصيف على حساب بواليا

عاد الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي إلى حسابات مسئولي النادي الأهلي لتدعيم هجومه في الموسم المقبل بإعتباره من المهاجمين المميزين والقادرين على تحقيق الإضافة للخط الأمامي بالفريق الأحمر.

وكان موليكا قريبا من الانتقال للأهلي في الفترة الماضية وقت وجوده في صفوف مازيمبي الكونغولي ولكن رفض ناديه بيعه لأحد الأندية المنافسة له على البطولات القارية وعدم الاتفاق على المقابل المالي سببا في تعطيل انتقاله لقلعة الجزيرة.

ويرغب مسئولو الأهلي في ضم موليكا على حساب مواطنه والتر بواليا الذي فشل في إثبات نفسه مع الفريق الأحمر وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وسبق وغازل موليكا جماهير الأهلي في أكثر من مناسبة عبر حسابه على موقع "انستجرام" بخلاف طلبه قميص الأهلي من والتر بواليا في معسكر منتخب الكونغو الأخيرة، في ل ترحيبه بارتداء قميص المارد الأحمر.

وتتجه النية داخل النادي الأهلى على تسويق والتر بواليا سواء من خلال بيع اللاعب أو إعارته لأحد الأندية المصرية الراغبة في التعاقد معه.