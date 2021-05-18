/631570/13-قناة-إفريقية-مفتوحة-تنقل-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 22 مايو المقبل على ملعب لوكاس موريبي بالعاصمة بارتيوريا الجنوب إفريقية بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري ابطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة من عصر السبت المقبل على ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ويستعرض موقع دوت الخليج القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا. ويمكنك إستقبال القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وصن داونز كالتالي:

قناة bt sport 2 hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12515 أفقي ، معدل الترميز 22000 القمر: astra 2a 2b 2d.

قناة tvp sport hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد:10834 عمودي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، hot bird.

قناة srf zwei hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 10971 أفقي ، معدل الترميز، 29700 ، القمر، hot bird.

قناة m4 sport ويمكنك إستقبالها عبر التردد:11900 أفقي ، معدل الترميز، 28000 ، القمر، thor 2/3.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

قناة movistar liga de campeones ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11259 عمودي ، معدل الترميز، 22000 ، القمر، astra.

قناة zdf hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11054 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ،القمر، hot bird.

قناة negaah tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر afghansat 48°e.

قناة maiwand tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11885 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر y1a.

قناة sport 1 hungary ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12034 عمودي ،معدل الترميز، 30000 ، القمر، thor 2/3.

قناة canal + sport 1 afrique ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11785 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، eutelsat sesat w4.

قناة arena sport ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11512 عمودي ، معدل الترميز، 30000 ، القمر eutelsat.

قناة idman ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز، 20400 ، القمر، azerspace 46°e.

قناة cbc sport hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11135 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، azerspace 46°e.

قناة sport 1 hungary ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11727 عمودي ، معدل الترميز، 28000 ، القمر، thor 2/3.

قناة ziggo sport select hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12129 عمودي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، astra 3a.

قناة club rtl ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12722 أفقي ، معدل الترميز، 23500 ، القمر، astra 1b 1h 2c.