ارتفاع درجات الحرارة ونصائح من الأرصاد.. خريطة الطقس حتى الأحد المقبل.. فيديو

حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، حيث كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات الطقس حتى يوم الأحد 23 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا.

وذكر الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تحدث مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة وانخفاض الحرارة موجها عدد من النصائح للمواطنين.