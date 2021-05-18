نقل الرئيس الإسرائيلى إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر آلام بالظهر

نقل الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هداسا فى القدس لتلقى العلاج إثر إصابة بالظهر، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم"، إن ريفلين خضع لفحوصات طبية فى المستشفى بسبب آلام الظهر الحادة و"غير العادية" التى عانى منها فى الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا العلاج وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية.
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