/631572/تشيلسي-يضرب-ليستر-بثنائية-ويصعب--فرصة-ليفربول-في-التأهل-لدوري-الأبطال

حقق تشيلسي فوزا هاما على حساب ليستر سيتي بهدفين دون رد في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من البريميرليج الإسباني ، ليصعب فرص الريدز في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أنطونيو هدف الفريق الأول لتشيلسي بعد ركلة ركنية لصالح البلوز من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى اللاعب الخالي من الرقابة والذي يسدد كرة قوية تسكن الشباك الخالية، واضاف الفريق الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وسجل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو هدف ليستر سيتي الأول في بعد خطأ فادح من خط دفاعات تشيلسي لينجح نديدي في قطع الكرة بشكل مميز ويمررها إلى داخل منطقة الجزاء الذي أسكنها النيجري شباك البلوز.

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الإنتصار في مواجهة اليوم، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 66 بالمركز الرابع في ترتيب البريميرليج ليصعب المهمة على فريق ليفربول صاحب المركز الخامس بـ 63 لكنه مازال لديه مباراة مؤجلة غدا قبل الجولة النهائية يوم الأحد المقبل والتي سيتحدد على أساسها المتأهل لدوري أبطال أوروبا.

فرصة ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا

يذكر أن ليفربول حقق فوزا قاتلا على فريق ويست بروميتش البيون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ليتسر سيتي في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة والنصف على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ودخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس، سيلفا، روديجير

خط الوسط: أزبيليكوتا، كانتي، جورجينيو، شيلول

خط الهجوم: ماونت، فيرنر، بوليسيتش

تشكيل ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي بالدوري

حراسة المرمى: شمايك

خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سيونكو، ألبريتون

خط الوسط: توماس، نديدي، تيليمانس

خط الهجوم: بيريز، فاردي، ماديسون