/631573/بعد-تغريدة-نادي-النصر-الأهلي-يعلن-إختراق-حساب-محمد-الشناوي

أعلن النادي الأهلي تعرض حساب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر » للسرقة بعد أن التغردية المثيرة التي نشرها حارس الفراعنة.

ومن المقرر أن الحارس يعمل على استعادة الحساب وكل ما يكتب عليه ليس أي علاقة بحارس الأهلي ولا أساس له من الصحة.

سرقة حساب الشناوي على تويتر

وكتب الحساب الشخصي للشناوي عبر توتير : " نادي النصر" الأمر الذي اثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وجعل الكثير من عشاق النادي السعودي يتوقعون إنتقال حارس الأهلي للنادي.

ويستعد محمد الشناوي مع الأهلي من أجل المواجهة المقبلة أمام صن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المباراة السابقة بهدقين دون رد ، ومن المقرر أن تذيع القنوات التالية أحداث اللقاء.

قناة movistar liga de campeones ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11259 عمودي ، معدل الترميز، 22000 ، القمر، astra.

قناة zdf hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11054 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ،القمر، hot bird.

قناة negaah tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر afghansat 48°e.

قناة maiwand tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11885 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر y1a.

قناة sport 1 hungary ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12034 عمودي ،معدل الترميز، 30000 ، القمر، thor 2/3.

قناة canal + sport 1 afrique ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11785 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، eutelsat sesat w4.

قناة arena sport ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11512 عمودي ، معدل الترميز، 30000 ، القمر eutelsat.

قناة idman ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز، 20400 ، القمر، azerspace 46°e.

قناة cbc sport hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11135 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، azerspace 46°e.

قناة sport 1 hungary ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11727 عمودي ، معدل الترميز، 28000 ، القمر، thor 2/3.

قناة ziggo sport select hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12129 عمودي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر، astra 3a.

قناة club rtl ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 12722 أفقي ، معدل الترميز، 23500 ، القمر، astra 1b 1h 2c.