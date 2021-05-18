/631574/أيمن-بهجت-قمر-يكشف-سبب-استنكار-المؤلفين-بيان-مؤلفي-الدراما-العربية

أصدر مؤلفو الدراما المصرية بيانًا يعترضون من خلاله على بيان الكاتب بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، والذي طلب فيه عقد اجتماع مع رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسي، لبحث قضايا كبار المؤلفين وحقوق الملكية الفكرية.

دوت الخليج يكشف توضيح أيمن بهجت قمر لسبب استنكار مؤلفي الدراما المصرية بيان بشير الديك.

أيمن بهجت قمر يكشف أسباب رفضه لبيان مؤلفي الدراما العربية

أوضح أيمن بهجت قمر سبب استنكار المؤلفين واصدارهم بيانًا بتوقيع من 38 كاتب حول بيان الدراما العربية باعتباره أحد الموقعين على البيان لافتًا إلى ضرورة وجود الحرية لخلق الإبداع، قائلًا: "إستنكار المؤلفين وسبب تحركهم وإصدار بيان بشكل ملح وضروري بسبب رفضنا للتوجيه من أساتذة جامعات أو محللين نفسيين أو أي حد أيًا كان لإن أول طريق للإبداع هو الحريه يكفينا وجود جهاز رقابه بيراقب أعمالنا وأعمال أجدادنا كمان وطول الوقت الكاتب في شد وجذب مع الرقابه وده طبيعي ومسلمين بيه لكن لجنه وتخضع للأهواء وناس مش فنانين تقيم وتقولك أكتب ده وماتكتبش ده مستحيل وأكيد أي كاتب عنده اعتزاز بموهبته هيرفض ده .. اللهم إلا في الأعمال اللي ليها علاقة بأجهزة حساسة وده طبيعي ومقبول".

وأضاف مؤكدًا أن ماصدرته الهيئة من قرارت بشأن مسلسلات رمضان فلا شأن للجمعيه به: "بالنسبه لإنتقاد البيان لمسلسلات بعينها زي اللي تناولت الصعيد برضه ده مش دورنا .. مش دور الجمعية تنتقد عمل بالسلب والمفروض إنها المكان اللي بيجمع كل المؤلفين بما فيهم المؤلفين اللي كاتبين الأعمال دي ودورها تحمي حقوقهم وتقوم بتحصيلها".

واختتم حديثه قائلًا: "إحنا قضيتنا الحفاظ على حقوق المؤلف وتحصيل حقوقه غير كده أعتقد فيه خلط كبير وهو ده اللي أدى لرد الفعل اللي بعتبره ممكن يبقى صحوه جديده في تحصيل حقوق المؤلفين المهدرة وده شئ طيب مع كامل تقديرنا واحترامنا للمجلس الموجود اللي أنا واحد منهم وكلهم أساتذتنا بس إحنا طبيعي لازم نختلف وإلا يبقى فيه شيء غلط ونبقى بنضحك على بعض وداخلين نضيع وقت".

الجدير بالذكر أن الكتاب الموقعون على ذلك البيان هم تامر حبيب، أيمن بهجت قمر، صلاح الجهيني، محمد سيد بشير، شيرين دياب، مريم نعوم، عمرو محمود ياسين و إسلام حافظ، أحمد عبد الله، أحمد مراد، أحمد وائل، إسلام حافظ، أمين جمال، أنجي القاسم،مصطفى حلمي، مصطفى صقر، نجلاء الحديني، هشام هلال،هيثم دبور، وائل حمدي ووليد يوسف، عمرو محمود ياسين، كريم حسن بشير، محمد إسماعيل أمين.