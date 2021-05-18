/631575/محمد-صبحي-يكشف-حقيقة-اعتزاله-الفن-بعد-اعتزال-شقيقه

نفى الفنان محمد صبحي الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا على أنها أخبار كاذبة تمامًا وأنه لازال مستمرًا في التمثيل.

دوت الخليج يكشف حقيقة اعتزال محمد صبحي الفن، بعد أن انتشر الخبر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد صبحي يخلي مسئوليته عن الحسابات المزيفة باسمه

وأعلن عن وجود حساب مزيف ينتحل شخصيته عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، متبرًا من وجود حسابات أخرى غير حسابه الرسمي على تويتر وانستجرام.

طرح صبحي صورة له من أمام مسرحه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق كاشفًا عن أحدث أعماله: " تنويه.. هناك حساب مزيف علي تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية.. ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن.. هذة الأخبار كاذبة تمامًا.. وأنا الأن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

وأردف ناشرًا صور حساباته الرسمية: "هذه حساباتي الرسمية علي تويتر وانستجرام.. وأي حسابات أخري فهي مزيفة وتنتحل شخصيتي وتنشر أخبار كاذبة".

مجدي صبحي شقيق محمد صبحي يعلن اعتزاله الفن

وجدير بالذكر، أن مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي أعلن ،صباح اليوم" الموافق 18 مايو اعتزاله نهائيًا للفن، بعد مشوار فني دام 40 عامًا، مؤكدًا على عدم رجوعه عن ذلك القرار، ومعلنًا عن الأسباب التي دفعته للإقدام على مثل تلك الخطوة.

بكلمات مؤثرة مجدي صبحي يعلن اعتزاله للفن

فكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أصدقائي زملائي.. بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له علي مدي40عامآ.. قدمت فيه أعمال محترمه سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

عدم توطيد علاقة مجدي صبحي مع المخرجين من أسباب اعتزاله

وتابع مجدي موضحًا أسباب اعتزاله: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليًا.. ولا هما شبهي ولا أنا شبهم.. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين.. ولا أستطيع أن اقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني.. ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص.. والحقائق أمامي.. السينما ماتت.. الدراما التليفزيونيه في انحدار إلا القليل والنادرة منها.. المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافيه".

مجدي صبحي يعتزل الفن

واختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر إلى أساتذته بالمجال: "في النهاية.. اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. الذين وقفوا بجانبي علي مدار40 عامًا فن محترم.. ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعه نهائيًا.. الفن حاليًا أصبح مثل فيرس كورونا.. وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم.. استودعكم الله.. اللهم احسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".