صور .. انهيار جزئى لعقار غرب الإسكندرية وإجلاء 6 أسر

جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 حارة عز بكوم الشقافة، حيث انتقل مسؤولو الحى، وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضى وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون حدوث أى إصابات.

من جانبها، أكدت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أن العقار تقطنه 6 أسر بإجمالى 18 فردا متضررا، وتم نقلهم بسيارات الحى إلى مقر إيواء مؤقت بمدرسة الإخلاص الإعدادية.