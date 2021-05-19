طلاب إعلام يطالبون بإطلاق تطبيق إلكترونى للتعريف بمصر وهويتها

جاء ذلك خلال العرض الذى قدمه الطلاب فى الويبنار أونلاين المنعقد، مساء اليوم الثلاثاء، عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية، فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنوانى مصرى" والثانية بعنوان "أصل وفصل".
ويأتى الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة.
وقال الطلاب عن مشروع عنوانى مصرى، إن كل محافظة مصرية لها لهجتها وطبائعها ومعالمها، والمشروع يقوم على تقوية التعريف بمحافظات مصر من خلال ما تتميز به.
وجاء مشروع عنوانى مصرى تحت إشراف الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبد الله، ويعاونها فتحية صبرى ومى حسام المدرسين المساعدين بالقسم.
وعرض الطلاب المشروع من خلال برنامج باور بوينت، حيث شرحوا فكرتهم، والتى حاولوا نشرها من خلال عدة برامج تلفزيونية وإذاعية.
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