فيديو جراف.. مصر من التهدئة لمبادرة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - تبذل مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين وحقن الدماء جميعها من أجل عودة الاستقرار لقطاع غزة والأراضى الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط، ووقف الدمار من إجل إعادة الإعمار والبناء.





ويوضح الفيديو جراف التالى جهود مصر من التهدئة لمبادرة الإعمار:

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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