برلمانى : قرار السيسى لإعادة إعمار غزة يدعو للفخر

جدة - نرمين السيد - قال أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر 500 مليون دولار، تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، يدعو للفخر والاعتزاز لما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية، وحلول "غير تقليدية وجذرية"، للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين فى حقهم الطبيعى فى دولة مستقلة.





وأضاف شلبى فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قرار السيسى يعكس الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطينى لتجاوز الأزمات التى تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية، ويمثل حل جذرى لما يعانيه المواطن هناك، وأن الموقف المصرى أثبت كالعادة بإنه "السند والمدافع الأول"، وأن محورية الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية لا مزايدة عليها من أحد، باعتبارها امتدادا لأمنها القومى وجزء من ثوابت أمنها القومى. وأكد أن القضية الفلسطينية بمثابة قضية إنسانية عادلة، يجب أن تتصدر أجندة اهتمام المجتمع الدولى، نظرًا لما يمارسه العدوان الإسرائيلى من جرائم حرب مكتملة الأركان ومجازر دموية فى فلسطين، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف مرة أخرى، واتباع الرؤية المصرية، التى تنطلق من أجندة الصالح الفلسطينى أولا وأخيرًا. وأوضح شلبى أن تنظيم القوى السياسية والأحزاب قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى تتحرك يوم الجمعة المقبل لمعبر رفح، يعكس الدور المجتمعى تجاه قضية فلسطين، وأن الموقف المصرى حيال القضية فى عهد القيادة السياسية أصبحت ذات أولوية كبرى.

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