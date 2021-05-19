/631576/مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمباراة-المقاولون-العرب-في-الدوري-تفاصيل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق والمقرر خوضها مباراة المقاولون العرب غدا، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

والقائمة جاءت كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

تشكيل الإسماعيلي في الدوري

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: محمد صبحي، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، محمود دونجا، آري بابل، شيلونجو.