فيديو .. أبو الغيط : إثيوبيا بلد هش .. وأتعجب من منح آبى أحمد جائزة نوبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن العالم بدأ ينتبه إلى أن إثيوبيا تقوم بأعمال غير قانونية ومخالفة لجميع الأعراف الدولية، حيث بدأ الضغط على الحكومة للقبول بالمفاوضات وعدم المماطلة، مشددا على أن إثيوبيا بلد هش جدا، وفيه عناصر مختلفة مع بعضها البعض.
وأبدى أبو الغيط استغرابه من منح آبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى جائزة نوبل للسلام، لافتا إلى أن له أخطاء كثيرة فى الداخل الإثيوبى، ومتخيل أن لم الشمل الإثيوبى سيتحقق من خلال مواجهة دول الجوار.
وتابع: "الطرف الإثيوبى لا يتفاوض وإنما يعقد المسائل لكسب الوقت، ويجب الضغط بكل قوة دبلوماسية فى ملف التفاض بشأن سد النهضة وعدم التسرع فيه".
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