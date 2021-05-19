جدة - نرمين السيد - طلبت وزارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، من السفير اللبنانى فى القاهرة على الحلبى، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال فى لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة فى الخليج.





جدير بالذكر، أن شربل وهبة، قال، فى مقابلة تلفزيونية نشرت الإثنين الماضى: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه فى سهول نينوى والأنبار وتدمر". ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذى مولهم إذا، أنا؟". وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودى، المحلل السياسى سلمان الأنصارى، للرئيس اللبنانى، ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهيننى واحد من أهل البدو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تطلب تفسيرا من السفير اللبنانى عن تصريحات شربل وهبة المسيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.