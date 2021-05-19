فيديو .. شكرى : لدينا رصيد أمان فى خزان السد العالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، والذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على قناة تن الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد السفير سامح شكرى أن مصر فى انتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الإفريقى لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدى إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم فى تقريب وجهات النظر، والتى تؤدى إلى التوصل لاتفاق.