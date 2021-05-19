فيديو - وزير الخارجية: نثق أن الملء الثانى لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا

جدة - نرمين السيد - أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية أن القيادة المصرية تثق فى أن الملء الثانى لـ سد النهضة لن يكون مؤثرًا على المصالح المصرية، قائلا: "نستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة فى إدرة مواردنا المائية".





جاء ذلك، خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، والذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على قناة تن الفضائية، مساء أمس الثلاثاء. وأضاف وزير الخارجية: "التحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الإفريقى على وجهة النظر المصرية، التى تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة فى الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق"، مشددا على أن المبعوث الأمريكى فى القارة الإفريقية لديه خبرة بحكم توليه عديد من المناصب والتى تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة.

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