صورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وأشارت، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أن الايام المقبلة ستشهد استقرارا فى درجات الحرارة، إلا أنه سيكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومعظم أنحاء الجمهورية. وأعلنت الأرصاد حالة الطقس المتوقعة كالتالى: الأربعاء 19 مايو نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. الخميس 20 مايو نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. الجمعة 21 مايو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليةنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. السبت 22 مايو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. الأحد 23 مايو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. الإثنين 24 مايو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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