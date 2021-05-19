انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا وتراجع أعداد الوفيات والإجمالي يسجل 248078 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة في آخر تقرير لها صباح اليوم عن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا وتراجع أعداد الوفيات، وذلك مقارنةً بأصابات ووفيات اليوم الذي سبقه، كما يعد هذا التراجع هو الأول منذ أيام، وتقوم الصحة برصد الإصابات والوفيات عن طريق لجانها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا وتراجع أعداد الوفيات

وأشارت الصحة إلى أن أعداد المتعافين عن يوم الثلاثاء سجلت 669، مؤكدة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم والمناسب وفق إرشادت منظمة الصحة العالمية، وبهذا ارتفعت إجمال الحالات المتعافية إلى 182693 حالة حتى اليوم.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد عن يوم أمس الثلاثاء فسجلت 1169 حالة مقارنة بـ 1188 حالة أمس، أثبتت التحاليل الطبية والإشاعات المقطعية والمسحات إيجابيتهم للفيروس، وبهذا تقرب إجمالي الحالات المصابة منذ بداية دخول فيروس كورونا إلى مصر إلى 248078 حالة حتى اليوم ومن بينهم الحالات المتعافية.

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أما أعداد الوفيات اليوم فسجلت 53 حالة بانخفاض ثمانية حالات عن الأمس، وبهذا تصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 14441 حالة وفاة.

